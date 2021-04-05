Самарца будут судить за то, что он научил детей воровать

Следствие считает, что он и его подопечные совершили как минимум две кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарца отдали под суд за воровство аккумуляторов с автомобилей, к которому он привлек двух подростков.

- По версии следствия, мужчина достоверно знал о том, что два его будущих сообщника – несовершеннолетние, но все равно в октябре прошлого года вовлек их в свою преступную деятельность, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары.

Вместе компания совершила как минимум две кражи аккумуляторов с автомобилей, припаркованных у жилых домов. Ущерб оценивается в 12,5 тысяч рублей.

Всю троицу задержали, но от добычи к тому времени они уже успели избавиться, а полученные от продажи аккумуляторов деньги потратить.

Самарцу предъявили обвинение в совершении краж и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, теперь ему грозит реальное лишение свободы. Обвинительное заключение по этому делу прокуратура Промышленного района Самары утвердила 31 марта, после чего дело направили на рассмотрение в суд.