В Сызрани обрушился балкон третьего этажа. Фото - СУ СКР по Самарской области

Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона в Сызрани. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Обрушение произошло в пятницу, 2 апреля. В трехэтажном доме на верхнем этаже обрушилась балконная плита, которая упала на балкон второго этажа. На третьем этаже находилась 63-летняя женщина, она упала на балкон второго этажа и с травмами была доставлена в больницу.

Как сообщают в прокуратуре, сейчас плита демонтирована, опасность повторного обрушения исключена.

На место происшествия выезжали специалисты, по факту случившегося проводится проверка.