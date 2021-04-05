В Самаре 60-летие первого полета человека в космос отметят забегом

В Самаре пройдет забег в честь 60-летия первого полета человека в космос. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Забег состоится 11 апреля, маршрут пролегает по Волжскому проспекту, улицам Максима Горького, Лесной и Северо-Восточной магистрали. Старт и финиш - напротив амфитеатра на площади Славы.

Предусмотрены забеги на дистанции в 3, 10, 21 км, а также детский забег, корпоративный забег и северная ходьба. Есть еще Самарская миля - 1586 метров.

Все участники (кроме забега Самарская миля) получат медаль финишера. А победители и призеры - дипломы, медали, подарки и призы.