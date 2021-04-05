Самарцы заинтересовались беспилотным транспортом

«Уроки цифры» прошли в 85 регионах

С 10 по 2 апреля в школах Самарской области и на онлайн платформах проходили занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Жители региона проявили неподдельной интерес к проекту и как итог, наш край вошел в первую тройку регионов, где наибольшее количество учеников, преподавателей и родителей приняли участие в уроке. В лидерах также Белгородская и Московская области.

На этот раз вовремя всероссийского урока Эксперты Яндекса рассказали школьникам 1-11 классов о том, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля. Это была не скучная лекция, а настоящее приключение в мир технологий с видеороликами и тренажерами для закрепления знаний. Ребята на наглядных примерах разбирались, как машина определяет свое местоположение, предсказывает поведение других участников движения и строит оптимальный маршрут.

В зависимости от возраста слушателей, материалы отличаются уровнями сложности и детализации. Старшеклассники, к примеру, также познакомились с основными профессиями, задействованными в разработке автономного транспорта. Учителя могли воспользоваться методическими рекомендациями, чтобы провести занятие в классе.

«Уроки цифры» прошли в 85 регионах. Самыми активными регионами стали Москва и Подмосковье, Белгородская, Самарская, Омская, Челябинская и Пензенская области, а также Пермский, Краснодарский и Ставропольский края.

- Яндекс принимает участие в «Уроке цифры» уже во второй раз. Каждый год мы стараемся подобрать актуальную тему, и нам кажется, что в этом году мы не ошиблись: беспилотный транспорт сегодня развивается очень быстро, — отметила генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — И цифры, и личные отзывы участников говорят о том, что школьникам интересна эта сфера. В рамках нашей Образовательной инициативы мы хотим, чтобы у учеников была возможность погрузиться в разные технологические сферы, чтобы понять, что им интересно».

Кстати, материалы урока доступны для всех на сайте проекта. Приступить к занятию можно в любое время.