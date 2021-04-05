В Самарской области просят проверить действия следователей по делу об убийстве дзюдоиста Кушнира

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства дзюдоиста Кушнира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства дзюдоиста из Тольятти Евгения Кушнира. Об этом говорится в сообщении следственного комитета.

Кушнир был убит в июне 2019 года в кафе "Левша" в Тольятти. Его тело нашли с ножевыми ранениями в области спины и головы. Ранее сообщалось, что родственники погибшего недовольны работой правоохранителей.

По одной из версий, Кушнир был убит в ходе разбирательства из-за финансовых споров. В кафе он находился со своим другом, который выжил, и рассказал, что участниками преступления были более десяти человек.

После убийства задержали двоих подозреваемых, однако сейчас, по имеющимся данным, они находятся на свободе и, предположительно, скрываются в Азербайджане.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и промежуточных его результатах. Он также указал, что необходимо установить все обстоятельства случившегося и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению лиц.