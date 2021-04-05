Жителям Тольятти сделают перерасчет за некачественную горячую воду

Тольяттинцам проведут перерасчет из-за некачественной горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Тольятти сделают перерасчет из-за некачественной горячей воды. Как говорится в сообщении правительства Самарской области, в апрельских квитанциях коммунальщики учтут период, когда в квартиры подавалась вода с неприятным запахом.

Ранее проблема с качеством горячей воды стала одной из причин отставки главы Тольятти Сергея Анташева.

Как показала проверка Роспотребнадзора, в горячей воде зафиксировано превышение сероводорода. Местная прокуратура проводит проверку.

Кроме того, принято решение создать рабочую группу при министерстве энергетики и ЖКХ, которая будет контролировать подготовку города к отопительному сезону и проследит, чтобы ситуация не повторялась.

Предполагается, что причиной ухудшения качества воды стал износ сетей, которые в Тольятти капитально не ремонтировали на протяжении последних 50 лет. Сейчас проведут гидропневматическую промывку, чтобы устранить расплодившиеся бактерии.