Крупный пожар произошел в Кинеле

Пожарные выехали по повышенному рангу вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар произошел в ангаре в Кинеле в понедельник, 5 апреля. Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, там горит здание на площади в 200 кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило в 18:30. На месте работают 56 человек и 15 единиц техники. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова, горит здание на улице Промышленной. Площадь пожара, по имеющимся данным, увеличивается.

Погибших и пострадавших на настоящий момент нет. Ликвидация пожара продолжается, о причинах случившегося пока не сообщается.

Ранее в Самаре произошел крупный пожар в бизнес-центре "Скала", где горел фасад здания.