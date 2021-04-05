В Кинеле произошел крупный пожар. Фото - ПОДСЛУШАНО (Kinel version)

Появилось видео крупного пожара в Кинеле Самарской области, где горит ангар, в котором организовано производство резиновой продукции.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:30. На улице Промышленной горели два ангара на площади в 1,2 тыс. кв. метров, была угроза распространения огня. Жители города писали в соцсетях, что слышали мощный взрыв, от которого в некоторых домах отлетала штукатурка.

На месте работали 60 человек личного состава и 17 единиц техники. Привлекались пожарные поезда со станций Самара и Кинель.

Ликвидация пожара продолжается, в 21:23 пожар был локализован, угроза распространения снята.

По имеющимся данным, пострадал один человек, который является работником предприятия.