Сегодня будет пасмурно и сыро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре 6 апреля 2021 года. Так, днем ветер будет дуть с порывами, похолодает и пойдет дождь.

Днем, 6 апреля, в Самаре ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов, ночью похолодает до -3. По прогнозу синоптиков, ночью в Самаре может пойти мокрый снег.

В Приволжском УГМС предупредили об усилении восточного ветра. В Самаре, в связи с ухудшением погодных условий, объявлен жёлтый уровень опасности. Днем, 6 апреля 2021 года, местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра с порывами 15-18 м/с.