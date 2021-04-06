Крупный пожар на заводе резино-технических изделий в Кинеле ликвидировали

Пожар ликвидировали только под утро Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Вечером, 5 апреля в 18:30, в Кинеле в производственном ангаре улице Промышленная, 6а произошел пожар. Как выяснилось, в здании находилось производство резино-технических изделий. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу – Пожар №3.

Огонь охватил 1200 квадратных метров, некоторое время сохранялась угроза распространения на соседние строения. В 21:23 пожар удалось локализовать, в 22:11 объявлена ликвидация открытого горения на площади 1200 квадратных метров.

- В 3:35, 6 апреля, пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте крупного пожара в Кинеле работали 158 человек личного состава и 44 единицы спецтехники. Кроме того для ликвидации возгорания были привлечены 2 пожарных поезда.