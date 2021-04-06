В Самарской области начали меньше болеть ОРВИ и пневмонией

В Самарской области сохраняется необходимость в обязательном соблюдении мер защиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре сообщили, что по сравнению с показателями предыдущей недели, на прошлой неделе в Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией.

- ОРВИ и внебольничных пневмоний за прошедшую неделю стало меньше на 6,9 и 2,1% соответственно, - сообщили на заседании.

Роспотребнадзор продолжает проводить мониторинг циркуляции вирусов в регионе. Так, у 615 пациентов, которые были обследованы с клиническими признаками ОРВИ, у 15 выявлен парагрипп, а у 87 – аденовирусные инфекции. Стоит отметить, что случаев гриппа по-прежнему в Самарской области не зафиксировано.

Что касается коронавируса, то эпидситуация в регионе остается стабильной, однако ежедневный прирост заболевших порядка 200 человек оценивается как высокий.

- В сравнении с неделей ранее на прошедшей неделе отмечен рост случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в трех возрастных группах (1-6, 18-29, 65+ лет), - отметили в Роспотребнадзоре.

Однако заболеваемость снизилась среди людей четырех возрастных категорий: до 1 года, 7-14, 5-17, 30-49 лет. А вот в группе людей 50-64 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.