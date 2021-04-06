Директор детского центра «Поиск» в Самаре уволен в связи с утратой доверия

Руководитель мошенническим путем присвоил себе 751 тысячу рублей из бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор центра детского технического творчества «Поиск», который находится на Зубчаниновском шоссе, 157, был уволен в связи с утратой доверия. Как выяснилось, руководитель мошенническим путем присвоил себе 751 тысячу рублей из бюджета.

Уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере» в отношении директора МБУ ДО ЦДТТ «Поиск» возбуждено 31 марта 2020 года. По версии следствия, в период с января 2018 по февраль 2020 года директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Поиск» оформлял фиктивное трудоустройство работников, а начисленную заработную плату и иные выплаты из бюджета городского округа Самара похищал.

- Прокуратурой было вынесено представление, с требованием уволить директора центра «Поиск» в связи с утратой доверия, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящее время руководитель снят с должности решением департамента образования Самары.

Ранее в новости была сделана ошибка в наименовании организации. Приносим извинения МБУ ДО ЦВР "Поиск", который был упомянут ранее