Ночью в Самаре на 5-ой просеке из-под земли бил гейзер

Сейчас аварию уже устранили Фото: Анатолий Дементьев

Ночью, на 5-ой просеке, 110б, произошла коммунальная авария. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео, на котором из-под земли бьет фонтан. Как сообщили КП-Самара в пресс-службе РКС, данная сеть, на которой произошла авария, принадлежит другому собственнику.

- Произошла авария на гидранте. Специалисты РКС-Самара произвели отключение водоснабжения. Устранением неисправности будет заниматься собственник сети, - сообщили журналисту КП-Самара в коммунальной службе.

Администрация Октябрьского района сообщила, что в настоящее время авария устранена.

- Собственником сетей, на которых произошла авария, является ООО "Водоканал". Сегодня ими будет закуплен новый гидрант для установки и предотвращения возможных порывов, - сообщили чиновники.