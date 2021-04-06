Этим летом у Цаллагова истекает контракт с «Сочи». Фото: ФК «Сочи».

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов может вернуться в «Крылья Советов». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, самарский клуб и представители игрока обсуждали возможность перехода Цаллагова в «Крылья» на правах свободного агента.

- Контракт Цаллагова с «Сочи» истекает летом 2021 года, - уточняет издание.

Ибрагиму Цаллагову 30 лет. Он родился во Владикавказе, где начал заниматься футболом, однако в 2009 году переехал в Самару и выступал за молодежные команды «Крыльев Советов».

За основной состав «КС» защитник играл с 2010 по 2016 год, после выступал за «Зенит», «Динамо», «Рубин» и с 2019 года за «Сочи».