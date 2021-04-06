В Самаре женщина и две маленькие девочки чуть не стали жертвами «тихого убийцы»

Сейчас жизни и здоровью семьи ничего не угрожает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 22:30, 4 апреля, в экстренную службу Самары поступило сообщение об утечке газа в квартире на улице Партизанская, 242.

- В квартире находилось 3 человека – 44-летняя женщина и две девочки в возрасте 13 и 9 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели пострадавших, но от госпитализации они отказались.

По версии ГУ МЧС, причиной происшествия могло стать нарушение эксплуатации газового оборудования.