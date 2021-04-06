Тротуар - для пешеходов, проезжая часть - для автомобилей. Это прописано в пункте 9.9 ПДД Фото: ГУ МВД по Самарской области

5 апреля, около половины седьмого вечера, в Тольятти произошла авария, в результате которой пострадал пешеход.

- По предварительным данным, 43-летний водитель на автомобиле «Лада Ларгус» ехал по пешеходному тротуару вдоль дома №52 по улице Революционная и допустил наезд на 73-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу. В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На данный момент установлено, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.