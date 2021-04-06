Самарские пивовары внесли в бюджет области более 9 миллиардов рублей

За 2020 год Самарская область увеличила сбор акцизов от пива Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 2020 год Самарская область увеличила сбор акцизов от пива - с 7,96 миллиардов рублей в 2019 до 9 миллиардов. Основную часть обеспечила пивоваренная компания «Балтика». Компания заплатила на 14,7% больше акцизов.

- Компания работает на самарском рынке с 2003 года и с того времени отчисления в региональный и местный бюджеты составили более 61 миллиарда рублей. С каждого проданного литра самарской пивоварни – на Урале, в Поволжье, на Юге или в Сибири, куда поставляется пиво филиала, «Балтика» платит 21 рубль в областной бюджет. С 2021 года – 22 рубля с литра, - отметили в компании «Балтика».

Стоит отметить, что на локальных пивоваров приходится значительно меньше бюджетных поступлений. По данным УФНС, официально в области зарегистрировано 72 организации - производителя пива, но не все работают по профилю и, к сожалению, не все платят налоги. Например, одно из предприятий не доплатило в бюджет региона 61,8 миллионов рублей за 2017-2018 годы. Недавно суд оштрафовал бывшего владельца предприятия на 250 тыс. рублей и обязал компенсировать налоговый ущерб.

Самарские пивовары платят налог с реализованной продукции, объем производства и продаж фиксируется в учетной системе ЕГАИС. На крупных заводах стоят специализированные счетчики, а вот производители меньших производств должны самостоятельно подавать сведения в Росалкогольрегулирование.