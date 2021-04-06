Видео взрыва на резиновом заводе в Кинеле: очевидцы засняли начало сильного пожара под Самарой

Пожар охватил площадь 1200 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Кинеле, 5 апреля 2021 года, произошел крупный пожар в ангаре, где производили резино-технические изделия. Очевидцы сняли на видео начало возгорания, которое спровоцировало взрыв.

Крупный пожар на производстве начался около 18:30, полностью ликвидировать возгорание удалось под утро 6 апреля, в 3:35. К тушению пожара были привлечены 158 человек, 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 61 человек личного состава, 14 единицы техники. Кроме того, дополнительно были привлечены два пожарных поезда с ЖД-станций Самары и Кинеля.

Известно, что во время пожара пострадал 26-летний рабочий. В настоящее время устанавливается причина пожара и оценивается причиненный ущерб.