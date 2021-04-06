В Самаре обсудили ситуацию с плохой горячей водой в Тольятти

Депутаты плотно занялись проблемой с водой в Тольятти

В Самарской Губернской думе на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды обсудили проблемы с некачественной горячей водой в Автозаводском районе Тольятти, которая имеля неприятный запах и странный цвет Перед депутатами выступили руководители ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС». Они, по инициативе народного избранника Дениса Волкова, отчитались о сложившейся ситуации.

Так, директор самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов и директор АО «ТЕВИС» Глеб Максимов сообщили о необходимости проведения санации на сетях Автозаводского района от источника тепловой энергии, а также в тепловых сетях. Максимов добавил, что необходимо проводить гидропневматическую промывку теплосетей до получения положительного химического анализа промывочной воды у УК. Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мартынов в свою очередь заявил, что жители района в мае увидят перерасчет в своих квитанциях.

Депутат Денис Волков обратил внимание ресурсоснабжающих организаций на то, что перерасчет надо проводить не только за апрель, но и за предыдущие месяцы - охвачено должно быть все то время, пока граждане получали плохую воду. Также он предложил создать при министерстве энергетики и ЖКХ области рабочую группу, которая займется разработкой мероприятий, направленных на полное устранение причин возникшей зимой проблемы с водоснабжением.

Кроме того, Волков предложил провести в сентябре выездное мероприятие в Тольятти, чтобы увидеть, какие меры были предприняты для недопущения повторения ситуации. Депутатский корпус поддержал его единогласно.