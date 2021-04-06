В Тольятти большинство: последние новости о коронавирусе в Самарской области на 6 апреля

За сутки скончались 10 человек с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки подтвержден 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего за пандемию в регионе заболели 56 933 человека.

По данным оперативно штаба, за прошедшие сутки большинство заболевших нашли в Тольятти – 63 человека, в Самаре – 45 инфицированных. В Сызрани за сутки заболели 22 человека, а в Ставропольском, Нефтегорском, Волжском районах и в Новокуйбышевске по 7 новых зараженных.

182 человека были выявлены при обследовании с ОРВИ и внебольничной пневмонией, а 19 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

На 6 апреля зарегистрировано еще 10 летальных случаев, среди пациентов с коронавирусом. Среди них, четыре женщины в возрасте от 63 до79 лет и шесть мужчин от 50 до 82 лет. За весь период пандемии в Самарской области скончались 1156 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.