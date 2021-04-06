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Общество6 апреля 2021 12:32

Ремонтировать Московское шоссе в Самаре будут в ночное время

Это позволит минимизировать неудобства для жителей города
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полностью закрывать движение на Московском шоссе не будут

Полностью закрывать движение на Московском шоссе не будут

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре стартовали масштабные реконструкции автодорог - ремонт Московского шоссе и возведение эстакады на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. В правительстве Самарской области рассказали, что ограничений по движению на Московском шоссе не будет.

- Основные работы по обновлению дорожного покрытия будут организованы в ночное время суток и будут выполнены в мае - июне 2021 года, с частичным (в ночное время) перекрытием половины проезжей части, - рассказали чиновники.

Что касается Ново-Садовой, то временное перекрытие дороги будет организовано в четыре этапа. На первом этапе, с 3 февраля по 31 мая 2021 года, перекрыто движение на дублерах. По окончанию расширения дублеров до четырех полос, будет закрыт основной створ Ново-Садовой.

Следует отметить, что основное движение по Ново-Садовой не будет закрыто до тех пор, пока не завершаться строительные работы на Московском шоссе.