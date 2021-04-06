В Тольятти неизвестные похитили из игрового автомата все мягкие игрушки

Сообщение о ЧП в полицию поступило лишь на следующий день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 1 апреля в супермаркете на ул.Офицерской в Тольятти неизвестные вскрыли автомат с мягкими игрушками. Вместо того, чтобы честно выиграть себе приз, молодые люди забрали все, что было внутри. Ущерб оценивается в 4,2 тысячи рублей.

- Подозреваемых четверо: двое из них участвовали «в деле», еще двое – наблюдали и отвлекали внимание возможных случайных прохожих, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. - Кража была совершена незадолго до закрытия торговой точки.

По предварительным данным, компания "нечестных игроков" состояла из молодых людей в возрасте 25-27 лет. Есть вероятность, что на момент совершения преступления они были пьяны - рядом с опустевшим автоматом обнаружили бутылку водки, разумеется, тоже пустую.

Уголовное дело еще не возбудили, полиция ведет проверку.