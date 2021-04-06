В Самарской области завхоз больницы пойдет под суд за смерть пациентки

ЧП произошло в феврале прошлого года Фото: СУ СКР по Самарской области

Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Нефтегорская центральная районная больница», который обвиняется в халатности, повлекшей за собой смерть человека.

По версии следствия, в феврале 2020 года пациентка районной больницы упала в шахту лифта и получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В происшествии обвиняется начальник хозотдела больницы, который был ответственным за эксплуатацию находящегося в районной больнице лифта.

- Зная о несоответствии лифтового оборудования общим требованиям технической безопасности, он не организовал его безопасную эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время следователь собрал достаточную доказательную базу виновности подозреваемого. Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Нефтегорский районный суд Самарской области для вынесения приговора.