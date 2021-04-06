Самарский предприниматель получил 300 кг отрубей вместо кедровых орехов

Сейчас стражи порядка изучают документацию по этому делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фирма, которой руководит Дмитрий Юрьевич, занимается переработкой и консервированием фруктов и орехов. В марте на сайте агропромышленного сервера он нашел поставщика, который готов был привезти в Самару 300 кг кедровых орехов.

Предприниматель двумя платежами оплатил поставщику 300 тысяч рублей и стал ждать свой заказ. 29 марта ему позвонили из транспортной компании и сообщили о том, что груз прибыл в Самару.

31 марта Дмитрий Юрьевич получил свой товар, вскрыл его… и обнаружил внутри 300 кг отрубей. Для сравнения отруби стоят примерно 15 рублей за кг, кедровые орехи – 1000 рублей за кг. Не добившись внятных объяснений от поставщика, самарец был вынужден обратиться в полицию.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, уголовное дело уже возбудили по статье «мошенничество», сейчас стражи порядка изучают все документы, которые были на руках у заявителя.