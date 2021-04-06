В Самарской области бухгалтер санатория списала со счетов учреждения более 1 миллиона рублей

Бухгалтер провернула аферу и была рассекречена через 2 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области раскрыли мошенническую схему в одном из санаториев. Как выяснилось, бухгалтер на протяжении двух лет осуществляла хищения денежных средств со счетов учреждения, перечисляя себе и своему супругу, который даже не работал в санатории, по 30 тысяч рублей ежемесячно.

- Бухгалтер завышала заработную плату работникам санатория примерно от 500 до 3000 рублей в реестре заработной платы, который в бумажном виде подписывала у директора учреждения. После в электронном виде вносила соответствующие правки и направляла в банк. Полученная разница перечислялась на расчетные счета ей и её муж, - рассказала Юлия Абрамова, которая занимается расследованием уголовных дел экономической направленности в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенническая схема была раскрыта во время проверки Министерством имущественных отношений Самарской области. Ущерб бюджету санатория составил более 1 миллиона рублей. Мошенницу приговорили к трем годам лишения свободы условно, кроме того женщина возместила причиненный ущерб.