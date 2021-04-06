В Самаре с 1 июля 2021 года увеличатся тарифы ЖКХ

До 30 июня самарцы будут платить по старым тарифам услуг ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в Самаре после ежегодной индексации, которая назначена на 1 июля 2021 года.

В регионе будут проиндексированы тарифы на водоснабжение и водоотведение, электрической и теплой энергии, а вот тариф на вывоз мусора останется на прежнем уровне, то есть без роста по отношению к 2019 и 2020 годам. Тариф на вывоз мусора, установленный для регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» составит он 598,16 руб/м3.

- С 1 июля 2021 года одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах оборудованных газовыми плитами составит 4,46 руб/кВтч, - рассказали в департаменте.

Отметим, что с 1 января по 30 июня для населения этой категории еще действует тариф 4,32 руб/кВтч.

Для населения Самарской области, которые проживают в домах с электроплитами или жителей сельских поселений, применяется пониженный коэффициент 0,7. Для этой категории граждан с 1 июля стоимость электроэнергии повысится с 3,02 до 3,12 руб/кВтч.

- Для сфер водо- и теплоснабжения, водоотведения устанавливается экономически обоснованный тариф, учитывающий особенности каждой из них: от изношенности эксплуатируемых объектов и сетей, до вида и объема потребления энергоресурсов для производства энергии и оказания услуг, - сообщили в департаменте ценового и тарифного урегулирования цен.

Что касается установления тарифа на природный газ, то он будет утвержден после пересмотра ФАС России оптовых цен. Однако стоит отметить, что регулирование тарифов осуществляется в рамках индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденных для Самарской области.