На банковских счетах самарцев лежат сотни миллиардов рублей

Несмотря на все сложности 2020 года, суммы на банковских счетах самарцев выросли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На банковских счетах жителей в Самарской области лежит 635,7 миллиардов рублей. Такие данные по состоянию на 1 марта 2021 года озвучили в региональном отделении Центробанка. Причем за минувший год эта сумма выросла на 7,4%. Основная сумма размещена на рублевых счетах - 526,9 млрд рублей.

- Банковские вклады для населения по-прежнему самый понятный и надежный способ сбережения денег, - объясняет популярность депозитов управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.- Доходность там хоть и небольшая, но гарантированная, а вклады суммой до 1,4 млн рублей застрахованы государством.

Выросли и суммы на счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Объем средств на счетах бизнесменов в Самарской области на 1 марта 2021 года составил 318,2 млрд рублей. Это на 12,4% больше, чем в прошлом году.