В Самарской области полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем: показываем видео

Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске полицейские гонялись за пьяным водителям и стреляли ему по колесам. По данным ГУ МВД России по Самарской области, полицейские увидели автомобиль, водитель которого, по их мнению, ехал пьяным за рулем.

Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, после чего полицейские отправились в погоню.

На видео, размещенном полицейскими, заметно, как водитель проехал через железнодорожные пути на красный свет, а сотрудники полиции с трудом успели проскочить, когда уже закрывался шлагбаум.

Во время погони полицейские решили открыть огонь, когда выехали на дорогу, где не было других машин. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух нарушитель не остановился, тогда полицейские стали стрелять по колесам. После того, как автомобиль получил повреждения, водитель остановился и полицейские его задержали.

Задержанным оказался 32-летний житель Безенчука. Как выяснилось, за рулем он ехал пьяным. При этом, ранее его уже лишали прав за езду в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. За это ему грозит до двух лет лишения свободы.

Также нарушителю предстоит ответить за переезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал, проезд на красный свет, просроченное ОСАГО и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.