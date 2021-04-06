Самарский бизнесмен попытался обжаловать приговор за похищение подростков

Жертвами похищения стали два старшеклассника, которые по слухам неплохо зарабатывали в интернете при помощи ставок на киберспорт Фото: Александра БУДАЕВА

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор предпринимателю Андрею Козлову и двум его товарищам – Ованесу Матназарову и Кириллу Пашкову. Напомним, в декабре прошлого года их признали виновными в похищении несовершеннолетних и вымогательстве и приговорили к реальным срокам заключения.

Козлов в суде заявил, что виноват разве что в самоуправстве: мол, все говорили, что Миша и Вова на ставках на киберспорт отлично зарабатывают, они встретились, поговорили, обсудили условия, и в 2018 году он дал им 300 тысяч рублей. Часть суммы, по словам Козлова, считалась «несгораемой», но не тут-то было: когда пришло время расплаты, пацаны заявили, что денег нет вообще. Козлов возмутился, припугнул их и деньги себе все же вернул.

Потерпевшие рассказывали, что «припугнул» выражалось в том, что их похитили со школы, вывезли куда-то, били, угрожали им оружием, обещали зарезать их семьи, а их самих - закопать.

Вопрос о том, были ставки на киберспорт, «несгораемые» суммы и аферы, долгое время оставался открытым. Но к концу судебных разбирательств пот делу Козлова, Пашкова и Матназарова в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, и под подозрение попал один из вчерашних школьников – Миша.

В расчете на то, что новые факты помогут судьям иначе взглянуть на всю ситуацию, осужденные подали апелляционные жалобы, которые Самарский областной суд рассмотрел на днях. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном суде, апелляционная инстанция оставила предыдущее решение без изменений: Андрей Козлов приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, Кирилл Пашков – к семи годам и двум месяцам, Ованес Матназаров – к шести годам колонии, все трое отбывать наказание будут в колонии строгого режима.

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