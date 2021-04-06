В Самаре пустят больше автобусов и троллейбусов в день матча "Крыльев Советов" с "Динамо"

В Самаре во время матча "Крыльев Советов" с "Динамо" пустят больше трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг вечером, 8 апреля, в день матча "Крыльев Советов" с московским "Динамо" усилят работу трамваев. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

В четверг в Самаре на "Солидарность Арене" "Крылья" сыграют с московским "Динамо" в 1/4 финала Кубка России по футболу.

Игра начнется в 18:30 по самарскому времени. Для доставки зрителей усилят работу трамваев, которые следуют по маршрутам 5,7, 25.

Также дополнительные автобусы пустят по маршрутам 1, 47, 50, 51 и 67. Автобусы этих маршрутов будут находиться на 8-м проезде, в районе восточной парковки.