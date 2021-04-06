Дмитрий Азаров призвал провести честную ревизию в системе здравоохранения региона

В системе здравоохранения региона необходимо провести честную ревизию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал медиков провести честную ревизию системы здравоохранения региона, чтобы иметь возможность выработать меры, которые позволят исключить проблемные моменты. Об этом он говорил во время совещания по итогам работы системы здравоохранения Самарской области в 2020 году и планам действий в текущем году.

Глава региона призвал четко обозначить проблемы. Он отметил, что только такой подход позволит выработать меры, чтобы улучшить качество медицинской помощи. По его словам, недопустимо "корректировать" отчетность.

- В 2018 году мне потребовалось пригласить сюда комиссию Минздрава РФ, чтобы разобраться с этой ситуацией. И те радужные отчеты по сердечно-сосудистым заболеваниям, которые рисовались в регионе, оказались фикцией. После работы комиссии в рейтинге из "зеленой зоны" область оказалась в "красной", в том числе по росту заболеваемости, - сказал губернатор.

Он отметил, что важнейший фронт работы - это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы кровообращения, онкологией. "Нам необходимо проанализировать, что в прошлом году с учетом распространения пандемии нам не удалось сделать, и обязательно компенсировать это в текущем году", - отметил глава региона.