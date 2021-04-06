Многодетным семьям хотят установить общий стандарт льгот и выдать удостоверение

Поддержку для многодетных семей хотят стандартизировать

В "Единой России" предлагают установить единый стандарт поддержки многодетных семей независимо от места проживания. Также предлагается выработать единые критерии, по которым семья будет относиться к льготной категории, и прописать в федеральном законе.

В партии считают, что важной мерой поддержки станет улучшение жилищных условий, поэтому предлагается снизить первоначальный взнос по "Семейной ипотеке" до 10%. Также необходимо распространить действие программы на вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и городах с населением до 50 тыс. человек.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Самарской Губдумы Марина Сидухина рассказала, что не первый год обсуждается создание унифицированного удостоверения многодетной семьи, который станет основой единого подхода во всех субъектах РФ.

- Должен существовать некий стандарт благополучия семьи, который будет определять необходимый набор мер соцподдержки. Подобный документ будет востребован для покупки льготных билетов и получения социальных услуг, - сказала Сидухина.

В Самарской области при рождении двойняшек или третьего последующего ребенка существует региональная доплата - семейный капитал. Все многодетные семьи губернии могут рассчитывать на компенсацию в 50% при оплате ЖКУ и двойную компенсацию при оплате питания школьников.