Уроженец Тольятти хоккеист Алексей Емелин госпитализирован в НИИ Склифосовского

Алексей Емелин получил травму в матче с "Ак Барсом". Фото - ХК "Авангард"

Капитан омского "Авангарда" Алексей Емелин экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского. По данным клуба, у него стабильное состояние, он находится под наблюдением врачей. Точный диагноз при этом официально не сообщается.

Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча "Аванграда" с "Ак Барсом" в полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во время игры защитник получил травму при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым.

Как сообщается в СМИ, тяжелое состояние, в котором сейчас находится хоккеист, может быть связано как с травмой, полученной в результате этого контакта, так и токсическим шоком печени, что может быть вызвано отравлением.

Алексей Емелин родился в Тольятти в 1986-м году. Он играл в самарском ЦСК ВВС и тольяттинской "Ладе", где провел три сезона. За время хоккейной карьеры выступал за казанский "Ак Барс", с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также играл в НХЛ в составе "Монреаля" и "Нешвилла". Сейчас выступает в КХЛ за омский "Авангард".