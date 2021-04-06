На предприятиях Самарской области планируют сократить более 3,5 тыс. человек

В Самарской области порядка 3,6 тыс. человек могут оказаться без работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по состоянию на 6 апреля текущего года насчитывается 26,7 тыс. безработных. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

При этом, количество вакансий превышает число безработных в 1,5 раза и составляет 40,6 тыс. В правительстве отмечают, что по сравнению с началом текущего года безработных стало меньше в 1,6 раза.

Вместе с тем, в ближайшие пару месяцев безработных на рынке труда станет больше. Известно, на предприятиях Самарской области планируют уволить более 3,5 тыс. человек. Отмечается, что годом ранее сократить планировали более 6 тыс. человек.