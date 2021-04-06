Вратарь Богдан Овсянников останется в "Крыльях Советов" еще на три года

Богдан Овсянников останется в "Крылья Советов" еще на три года

Вратарь Богдан Овсянников продлил контракт с самарскими "Крыльями Советов" на три года. Об этом говорится в сообщении клуба.

В системе "Крыльев" 22-летний Овсянников выступает с 2016 года. В текущем сезоне он провел шесть матчей и ни разу не пропустил.

Кроме того, еще на 2 года в команде останется 20-летний полузащитник Владислав Тюрин. За основную команду Тюрин провел 6 игр.

Сейчас самарские "Крылья Советов" выступают в Футбольной национальной лиге и являются основными претендентами на выход в премьер-лигу, возглавляя турнирную таблицу.