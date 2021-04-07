В Самарской области ожидается пасмурная погода, возможны дожди

В Самаре ожидаются дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается пасмурная погода. По данным Приволжского УГМС, до конца недели пройдут небольшие кратковременные дожди, усилится ветер.

Днем солнце быстро будет прогревать воздух до положительных значений. В среду, 7 апреля, в Самаре будет от +7 до +9 градусов, по области ожидается от +5 до +10 градусов.

Дожди будут идти до конца рабочей недели. В ближайшие дни также ожидается туман. Ночью по области сохранятся отрицательные температуры, местами ожидается до -2 градусов.