В Новокуйбышевске рецидивист ограбил магазин и порезал продавцу руку и лицо

В Новокуйбышевске поймали рецидивиста, который ограбил магазин и травмировал продавщицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске заключили под стражу местного жителя, который ограбил магазин и нанес травмы продавщице. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию поступила информация об ограблении магазина. Прибывшим на место полицейским продавщица рассказала, что преступник порезал ей руку и лицо, забрал деньги из кассы и скрылся.

На место направили ближайшие патрульные экипажи, которым сообщили описание преступника. Один из экипажей заметил бегущего по улице мужчину, похожего по описанию. Увидев полицейских, он попытался от них сбежать.

Полицейские вскоре схватили подозреваемого и доставили в отдел полиции. Как оказалось, 38-летний местный житель уже привлекался к ответственности за тяжкие преступления и хранение наркотиков. У него нашли похищенные деньги из магазина.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.