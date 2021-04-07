В Самаре ищут 14-летнего парня с красными волосами

В Самаре ищут пропавших подростков

В Самаре ищут двух пропавших подростков, парня и девушку. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

15-летняя Мария Мурзова и 14-летний Никита Резцов не выходили на связь с 4 апреля, на настоящее время их местонахождение не установлено.

Девушка была одета в красную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные ботинки. У нее черные волосы с розовыми кончиками средней длины. Парень был одет в черную куртку, черные ботинки и черные джинсы с надписью. Волосы у него окрашены в красный цвет.

Тех, кому что-то известно об их местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 800 700 5452 или 112.