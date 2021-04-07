В Жигулевске девушка-водитель сбила пожилую женщину на переходе

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Жигулевске, где девушка на "Приоре" сбила пожилую женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске во вторник, 6 апреля, произошло ДТП, в котором молодая девушка на «Ладе Приоре» сбила пожилую женщину. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером, примерно в 20:15. 20-летняя девушка ехала Молодежному проспекту и сбила 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором. Переход находится около остановки общественного транспорта.

Пожилую женщину с травмами отвезли в больницу. По факту случившегося полицейские проводят проверку.