В Самарской области подорожали премиальные подержанные автомобили

В Самарской области подорожали подержанные машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла цена на подержанные автомобили, особенно на модели премиальных брендов, выяснили эксперты «Авито Авто».

В первом квартале текущего года подержанные машины подорожали на 12,3%, в то время как автомобили премиальных брендов – на 20,4%. Средняя цена неновой престижной машины составляет в регионе порядка 3,5 млн рублей. В целом по стране цена выросла на 30,1%, в первые месяцы текущего года премиум-машины стоили порядка 3,4 млн рублей.

При исследованиях рассматривались автомобили таких марок как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Lexus, Porsche, а также Infiniti, Jaguar, Volvo, Land Rover, MINI и Genesis (премиальный бренд корейского Hyundai).