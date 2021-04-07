В Самарской области фиксируют много летальных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 198 человек заразились коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В Самарской области весной ежедневно находят порядка двухсот заразившихся. Это на сотню меньше, чем выявляли зимой. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 57 131 человек, из которых выздоровели 53 896 пациентов. За прошедшие сутки выписались 208 человек.

В регионе снова много летальных случаев - умерли 10 человек за сутки. Всего с вирусом не справились 1 166 человек.

В целом по стране 8 294 заразившихся в 84-х регионах страны. За все время заболели порядка 4,6 млн человек.