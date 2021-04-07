С пожара в Сызрани в жилом доме эвакуировали 10 человек

Пожарные выезжали на возгорание в жилом доме в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани во вторник, 6 апреля, произошел пожар в жилом доме. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

В МЧС о пожаре сообщили во вторник вечером в 17:17. Пожарные отправились на улицу Звездную, где, как выяснилось, горели домашние вещи в одной из квартир. На месте работали 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 17:38, из дома было эвакуировано 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее в Кинеле произошел крупный пожар в ангаре, где производили резино-технические изделия.