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Общество7 апреля 2021 12:01

В Самарской области проверят, доставляют ли бесплатные лекарства льготникам

Доклад минздрава отличается от того, что рассказывают граждане
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области проверят, как доставляют лекарства льготникам

В Самарской области проверят, как доставляют лекарства льготникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области создали комиссию, которая призвана проверить, как в регионе обеспечивают бесплатными лекарствами льготников. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, расходится информация, представленная в докладе минздрава, и тем, что рассказывают жители региона, в том числе, в социальных сетях. Как прозвучало во время совещания, когда обсуждался этот вопрос, информация разнится из-за сбоя в информационной системе.

Ранее в Самарской области рассказали, какие бесплатные лекарства положены при коронавирусе.