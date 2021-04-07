В Самарской области проверят, доставляют ли бесплатные лекарства льготникам

В Самарской области проверят, как доставляют лекарства льготникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области создали комиссию, которая призвана проверить, как в регионе обеспечивают бесплатными лекарствами льготников. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, расходится информация, представленная в докладе минздрава, и тем, что рассказывают жители региона, в том числе, в социальных сетях. Как прозвучало во время совещания, когда обсуждался этот вопрос, информация разнится из-за сбоя в информационной системе.

Ранее в Самарской области рассказали, какие бесплатные лекарства положены при коронавирусе.