Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев: «Не знаю, когда перестал считать голы»

В этом сезоне Сергеев забил 34 мяча, 32 из которых в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался по поводу своей результативности в ФНЛ. В этом сезоне нападающий забил 32 гола, до повторения рекорда первой лиги остается еще шесть мячей. Для того, чтобы забить их, у Сергеева есть восемь матчей.

- Когда перестал считать, сколько забил? Честно, даже не знаю. Просто забивал, забивал. Спасибо партнерам, команде, что приносили, можно сказать, на блюдечке. Сейчас уже такая цифра, даже не думал. Просто делал свою работу и накопилось 32 гола, - приводит слова Ивана Сергеева пресс-служба «Крыльев Советов». – В команде разговоры шли о том, что можно рекорд побить. И не только ФНЛ, но и 38 голов за один сезон. Не знаю, еще восемь туров, посмотрим, как получится. Но всегда говорил, что, в первую очередь, всегда нужно выполнить задачу, а потом уже смотреть на свои личные достижения.

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Крылья» летом прошлого года. Всего за самарскую команду форвард забил 34 года в официальных матчах. Это рекорд «Крыльев» по результативности за сезон.