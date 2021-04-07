В Самарской области фиксируют много летальных случаев из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 198 человек, сообщают в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев в Самаре, где 57 новых случаев, и Тольятти, где 47. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 57 131 человек. Из них выздоровели 53 896 пациентов.

В регионе по-прежнему большое количество летальных случаев, за сутки умерли 10 человек. Среди них шесть женщин в возрасте от 70-ти до 84-х лет и четверо мужчин от 56-ти до 84-х лет. По данным оперштаба, многие из них имели сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии умерли 1 166 человек.