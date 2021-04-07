Обводная дорога Самары стала федеральной трассой

Обводная дорога стала частью федеральной трассы

Обводную дорогу у Самары передали в федеральную собственность, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

По этой дороге проходит транзитный транспорт, чтобы не заезжать в Самару. Дорога связывает трассу М-5 «Урал», подъезд к городу Оренбург, а также дороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан и трассой Самара — Волгоград.

Новый отрезок федеральной трассы войдет в состав дороги «Самара – Пугачев – Энгельс — Волгоград».

Сообщается, что теперь для получения специального разрешения на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по этой дороге нужно получать в «Поволжуправтодоре».