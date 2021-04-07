Эксперты назвали среднюю зарплату, которую предлагают врачам в Самаре

В Самаре рассказали, какую зарплату работодатели предлагают врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сайта по поиску работы hh.ru назвали среднюю зарплату, какую работодатели предлагают врачам в Самарской области.

Средняя зарплата, которую предлагают лечащим врачам – 49,5 тыс. рублей, среднему и младшему персоналу – 26,2 тыс. рублей. При этом отмечается, что средняя предлагаемая зарплата снизилась более чем на 2 тыс. рублей.

С начала года на сайте по поиску работы работодатели Самарской области разместили более 4 тыс. вакансий в сфере медицины. Эксперты фиксируют значительный рост – в прошлом году за тот же период опубликовали 1,8 тыс. вакансий.

Треть предложений приходятся на лечащих врачей, 29% - на младший и средний медперсонал. Активность соискателей при этом не высока – примерно 1,3 резюме на одну вакансию. По мнению экспертов, из-за этого работодатели испытывают трудности с набором персонала.