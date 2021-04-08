Перед матчем "Крыльев Советов" с "Динамо" около "Солидарность Арены" перекроют дороги

Стадион примет матч "Крыльев Советов" с московским "Динамо" Фото: Вячеслав СОРОКИН

В четверг, 8 апреля, перед матчем "Крыльев Советов" с московским "Динамо" в Самаре перекроют дороги около стадиона "Солидарность Арена". Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Движение будет закрыто на улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 с 15:30 до 22:00. В этом же время будет запрещено остановка на этом же участке улицы Дальней и на улице Арена 2018 от Дальней до Волжского шоссе.

Ранее сообщалось, что в день матча усилят работу общественного транспорта.

В четверг самарские "Крылья Советов" в 1/4 финала Кубка России встретятся с московским "Динамо". Игра начнется в 18:30.

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