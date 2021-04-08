В Самаре стояли трамваи из-за того, что при строительстве развязки на Ново-Садовой оборвали сеть

Утром люди ехали в переполненном транспорте из-за обрыва контактной сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утром в четверг, 8 апреля, стояли трамваи в районе строительства развязки на улицах Ново-Садовой и Советской Армии. Пассажиры жаловались, что образовалась крупная пробка, из-за чего пришлось пересаживаться в переполненные маршрутки.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, порвали провод в двух местах. Трамваи из-за этого не ходили. Пассажиры пошли на автобус, но многие из них проезжали мимо остановок, потому что сажать людей было уже некуда.

В соцсетях люди жаловались, что из-за ремонта постоянно образуются пробки от улицы Советской Армии до Постникова оврага. "На этой недели уже третий раз стоит движение, в понедельник сломался трамвай, в среду сломался и сейчас стоим", - пишут в соцсетях.