Самарский предприниматель делает «космические» обложки на паспорт

В Самарской области делают "космические" обложки для паспорта

Самарский предприниматель наладил производство «космических» обложек на паспорт. Как рассказала создательница «космообложек», в производстве задействован дизайнер, специалист по резке дерева и кожевник.

- Методом проб и ошибок мы пришли к тому макету, который есть сейчас. Когда делали первые шаги, сталкивались с тем, что обложки были неправильных размеров, выпадали клепки, отрывалась кожа. Но сегодня наш продукт долговечный и надежный, - рассказал предприниматель Ирина Филимонова.

Обложки деревянные, но при этом легкие – в производстве используется фанера, поэтому изделия отличаются легкостью и могут поместить в дамской сумочке.

Резка изделий происходит на производственной площадке в Чапаевске, а декоративная отделка кожей – в Самаре. В ассортименте предприятия сегодня уже 4 дизайна в космической тематике. Всего с начала производства выпущено более 200 изделий.

- Наш регион богат на интересные проекты и оригинальные идеи. Предприниматели эффективно используют символику родного края, благодаря чему их продукция становится интересна не только жителям, но и гостям Самарской области. Областное правительство, со своей стороны, готово оказать представителям малого и среднего бизнеса всю необходимую поддержку, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.